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شاهد: اضراب عام في فرنسا والسبب..

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تشهد فرنسا اليوم إضرابا عاما يطال جميع القطاعات العمالية تلبية لدعوة من النقابات التي توحدت لمواجهة اسقاط سن التقاعد وتعديل الاجور .

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في فرنسا، إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ماض بقوة لتنفيذ قانون سن التقاعد رغم الاضراب والاحتجاج الواسع ضده.

وأضاف، ان حركة السترات الصفراء التي من أعنف الحركات المعارضة لماكرون عادت الى نشطاها يوم السبت الماضي.

وسيشمل الإضراب أيضا وسائل النقل وقطاع التعليم وغيرها من الخدمات، كذلك أعلنت شركة الطيران 'اير فرانس' إلغاء رحلة قصيرة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

هذا وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن قوات الأمن تتوقع أن تشهد البلاد تظاهرات مليونية في مئتين وأربعين منطقة، وهو ما استدعى حشد أحد عشر ألف شرطي لمواكبة هذه التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

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