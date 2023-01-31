ترشح حاكم فلوريدا لمنصب الرئيس ..ترامب يصفه بـ'الخيانة الكبيرة'!

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وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "cbs" نيوز، أن ديسانتيس مدينا له لمساعدته في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الحاكم في عام 2018، وألمح إلى أنه بسبب ذلك يجب على ديسانتيس أن يرفض عرض الترشح للرئاسة.



وتابع ترامب: "عندما أسمع أنه قد يترشح، اعتبر ذلك خيانة كبيرة.. بالنسبة لكثير من الناس لا يتعلق الأمر بالولاء، ولكن بالنسبة لي، الأمر دائما يتعلق بالولاء".



وشدد على مكانته في الصدارة في العديد من تلك الاستطلاعات، قائلا: "إذا ترشح ديسانتيس، فلا بأس، أنا متقدم في استطلاعات الرأي".



واستطرد: "سيتعين عليه أن يفعل ما يريد فعله لكنه قد يترشح، وأعتقد أنه سيكون عملا عظيما من عدم الولاء، لأنني كما تعلمون أدخلته ولم تكن لديه فرصة وانتهت حياته السياسية".



وكشف ترامب أنه لم يتحدث إلى ديسانتيس منذ وقت طويل.