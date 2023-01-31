شاهد: دور العشائر العربية في آبادان إبان انطلاق الثورة الاسلامية

خاص بالعالم

هذه العشرة المباركة التي تبدأ بعودة الامام الخميني الراحل "قدس سره" من المنفى الى ارض الوطن، وتنتهي بانتصار الثورة الاسلامية.

هذه الثورة كانت شعارها "الاستقلال، الحرية، جمهورية اسلامية"، وحقق الشعب الايراني هذا الشعار وتأسس النظام يعتمد في قراراته واختيار مسؤوليه على تأييد وانتخاب الشعب.

واسهم العرب في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، كبقية القوميات الايرانية الاخرى بانتصار الثورة الاسلامية على يد مفجرها الامام الخميني الراحل، حيث كانت الممر الوحيد للاتصال بالامام عندما كان في مدينة النجف الاشرف وتوزيع خطبه ومنشوراته لباقي المحافظات الايرانية على يد ابناء العشائر في هذه المحافظة.

وحتى هذا اليوم، العشائر الغيارى استطاعت احباط جميع مخططات العدو التي تهدف لتمزيق وحدة محافظة خوزستان.

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