الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

القانون العراقي..

واشنطن تتخذ من الكهرباء ورقة ضغط سياسية ضد العراق

واشنطن تتخذ من الكهرباء ورقة ضغط سياسية ضد العراق
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر ائتلاف دولة القانون في العراق، اليوم الثلاثاء، ان أمريكا تتعامل مع قضية الكهرباء كورقة سياسية تضغط بها على العراق متى ما ارادت، فيما اكد ان الأخيرة احست بخطر توقيع الاتفاقيات التي ابرمتها حكومة محمد شياع السوداني مع دول كبيرة مثل المانيا.

العالم - العراق

وقال عضو الائتلاف إبراهيم السكيني إن "هنالك قرارا من جميع الكتل السياسية بعدم تقبل التدخلات الامريكية التي حصلت في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "واشنطن استشعرت جدية وخطر حكومة محمد شياع السوداني في الانفتاح على الدول التي أبدت استعدادها في دعم قطاع الطاقة والكهرباء في العراق" بحسب "المعلومة".

وتابع، ان " أمريكا تتعامل مع قضية الكهرباء على انها ورقة سياسية تضغط بها على العراق متى ما شاءت"، لافتا الى انه "لا نعلم اين كانت أمريكا طيلة الفترة الماضية دون التحرك في تطوير قطاع الكهرباء في الوقت الحالي بالذات".

وبشأن عقد الاتفاقيات الدولية وعدم الرضوخ للضغوط الامريكية، استطرد السكيني: أن "الحكومة ماضية في جميع الاتفاقيات التي ابرمت مع الدول التي زارها السوداني في الفترة الماضية وسيتم تفعيلها في بعد تهيئتها الأجواء لها"

روابط ذات صلة

رشيد: من غير المقبول تبرير استمرار ملف النازحين في البلاد

نائب عراقي: حكومة كردستان تستحق التجريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجمع علماء جبل عامل يدين تفجير مسجد في بيشاور الباكستانية

معارضة بريطانية لبيع الأسلحة للسعودية

رويترز: القوات التركية لديها اكثر من 80 موقعا استيطانيا في شمال العراق

ربط نظامي تبادل الرسائل المصرفية بين إيران وروسيا

من بين 27 بلدا .. إيران.. الأعلى نموا بإنتاج الصلب في 2022

القانون العراقي.. واشنطن تتخذ من الكهرباء ورقة ضغط سياسية ضد العراق