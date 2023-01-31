مسؤول ايراني يكشف تطور تقنية النانو وتصدير منتجاتها لـ50 دولة

خاص بالعالم

وقال رضايت في حوار خاص مع قناة العالم بمناسبة ذكرى 44 لانتصار الثورة الاسلامية وانجازات ايران خلال العقود الاربعة الماضية في مضمار النانو: ان الأمر المثیر هو أنّ الدول التي لدیها أکثر العلاقات في قطاع تقنیة النانو مع ايران کالصین وکوریا الجنوبیة المعروفة بتصدیرها منتجات عدیدة لایران، إلا أنّها قامت بشراء أجهزة النانو والألیاف التي تدخل في صناعة أنواع المصافي المنتجة من تقنیة النانو، لأنّ المنتجات الايرانية والمعدات المنتجة من النانو أسعارها رخیصة وجودتها ممتازة وتقوم بعملها بکفاءة عالیة.

وفيما يلي اليكم نص المقابلة..

العالم: من أين ومنذ متى بدأت رحلة ايران في مضمار النانو؟

رضايت: یُعتبر میدان تقنیة النانو من المیادین والمجالات الحدیثة الظهور في العالم، والحمدلله فأنّ بلادنا ایران وبعد أکثر من عقدین من الزمان والسعي الدؤوب تبوّأت مکانة ممتازة سواء إقلیمیاً أم عالمیاً.

بکلمات أخری، لو أردنا الحدیث عن المقارنة من مختلف الأبعاد، کالبعد العلمي أو البحثي أو التقني أو إنتاج هذا المنتج وأخیراً إنتاج الثروة، لأمکننا القول وبکلّ فخر أنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران تُعتبر إحدی الدول المتقدّمة علی الصُعد الآنفة الذکر، بل هي من ضمن عشر دول متقدّمة في العالم ، لذا، یمکنني تقدیم ایضاحات في أيّ بعد من هذه الأبعاد تتطرّقون إلیه.

العالم: أشرت بأن ايران تتبوأ المرتبة العاشرة عالمياً في موضوع النانو، كيف توظف طاقات النانو في ايران وفي أي مجال؟

رضايت: لربّما طُرحت فکرة تقنیة النانو في ایران لأوّل مرّة قبل عقدین من الزمان، وقد تمّ تشکیل رئاسة تقنیة النانو سنة 2005. حسناً، حینما بدأنا آنذاك لم تکن لدینا المعلومات الکافیة ولا القوی البشریة الضروریة شأننا في هذا الوضع شأن الکثیر من دول العالم. شخصیاً، أتذکّر حینما انطلقنا في هذا الموضوع لم یکن لدینا متخصّصون بعدد أصابع الیدین حتّی، أمّا الآن فنحن مسرورون لوجود أکثر من أربعین ألف شخص من التقنیین الأکفّاء الذین یشملون أساتذة الجامعات وطلبة في مختلف أصعدة تقنیة النانو، بمعنی أنّنا لا نواجه أيّ مشکلة في القوی البشریة المختلفة التي ترغب في العمل في هذا المجال، کما أنّ توقّعاتنا تشیر إلی عدم وجود أيّ مشکلة في المستقبل أیضاً.

وبالمناسبة، لربّما لدینا أکثر من سبعین جامعة في البلاد تقبل طلبة الماجستیر إلی جانب وجود أربع وعشرین جامعة في مختلف محافظات ایران لدیها طلبة یستعدّون لتقدیم أطروحاتهم لنیل شهادة الدکتوراه في مختلف مجالات تقنیة النانو. الأمر المثیر هنا هو وجود طلبة من مختلف الدول إلی جانب الطلبة الایرانیین وذلك بفضل المکانة التي تتبوّئها ایران في تقنیة النانو.

حینما یُراد تعریف تقنیة النانو، یُقال عنها البحث والتطویر علی المستوی الجزیئي بأحجام النانو، والقصد هو عشرة أُس سالب تسعة سعیاً لإکتشاف مواد ومیزات جدیدة وإستعمالها بهدف زیادة الإستعمالات، إضافة إلی رفع مستوی النتاجات الحالیة والتي سوف تُنتج لاحقاً.

هنا لربّما یخطر سؤال في الذهن، ما هي مجالات حیاة البشر التي یمکن إستخدام وتطبیق تقنیة النانو فیها؟ أصبح واضحاً للعیان الآن عدم وجود أيّ مجال في حیاة البشریة لا یتأثّر بتقنیة النانو، لو أردتُ أن أضرب لکم مثلاً، بإمکاني القول الآن وأنا جالس بالقرب منکم توجد ملابس مصنوعة من تقنیة النانو، وهي مقاومة للرطوبة مثلاً ومضادّة للمیکروبات.

کما أنّ بعض هذه الملابس مقاومة للحرارة أیضاً، أو مثلاً هذه الطاولة الموجودة أمامنا، حالیاً یتم إنتاج أنواع من الزجاج من تقنیة النانو بإمکانها توفیر الطاقة، بمعنی أنّه لو استفدتم من الزجاج المنتج من تقنیة النانو، فانّها تقاوم انتقال الحرارة من هنا إلی مکان آخر، کما أنّ أغطیة الأرضیات المستعملة أمام أبواب المنازل والمعامل والمراکز الصناعیة أو أنواع السیرامیك التي نستعملها، کلّها تتمیّز بخواص فریدة من نوعها. کما یجب ألا ننسی أنواع الخرسانات الخفیفة والأدویة والمطهّرات التي تُستعمل في المراکز الصحّیة والمستشفیات.

الیوم، یتوفر في الجمهوریة الإسلامیة في ایران أکثر من 1300 منتج تحمل هویّتها الخاصّة بها في قطاعات مهمّة کالزراعة والنفط والصحّة والبیئة. لهذا، ما الذي ننتظره الآن؟ نحن قمنا بتحویل هذه التقنیة إلی عمل واضح، بمعنی أنّکم تشاهدون وتلمسون الإستفادة من تقنیة النانو في حیاة الناس الیومیة، إضافة إلی أنّ الجمهوریة الإسلامیة في ایران دخلت بقوّة في سوق التصدیر الی مختلف الدول من خلال تطبیق خطّتها العشریة الثانیة.

العالم: اشرت بان مضمار النانو هو مضمار واسع جداً ويشمل كل صغيرة وكبيرة تتعلق بحياة الانسان، ما هي الاولوية لديكم هنا في ايران؟

رضايت: نحن الآن في موضوع الأولویات. والسبب هو أنّ جمیع الدول ذات المیزانیات والمصادر المحدودة، علیها أن تدخل مجالات تحصل من خلالها علی نتائج سریعة، أو الدخول في قطاعات ومجالات أهم، علی سبیل المثال، علی رأس أولویاتنا في الوقت الراهن تقنیة النانو في القطاع الزراعي وقطاعات المیاه والبیئة والطاقة، مثلاً الطاقة مهمّة بنوعیها المتجدّدة والأحفوریة، ولکن علی أیّة حال نحن لسنا مقیّدین بهذه الأمور فحسب، صحیح أنّها علی رأس أولویاتنا ولهذا فنحن نقوم بتقویتها ورفع مستواها إذا ما کانت هناك برامج یراد تطبيقها، ولكن كما اشرت لكم آنفا توجد لدينا آعمال ممتازة في طور التنفیذ بعد أن دخلت القوی البشریة المتخصّصة الجامعات والمراکز التخصّصیة الأخری.

العالم: تقدم ايران في مجال تقنية النانو الطبية كان تقدم ملوحظ جداً، حبذا لو تشرح لنا ما هو هذا التطور، وما هي الانجازات التي حققتها ايران في هذا المجال؟

رضايت: بشکل عام، تکون قطاعات السلامة والصحّة والعلوم الطبّیة في جمیع دول العالم علی رأس الأولویات، ونحن لسنا إستثناء في القطاعات التي أسلفتها لکم، فالطب والصحّة من المجالات المهمّة التي تحظی بأهمّیة لدینا من حیث الإستفادة من تقنیة النانو فیها، لربّما یُعتبر قطاع الأدویة من أهم القطاعات التي دخلت فیها تقنیة النانو، فهذه التقنیة توفّر الإمکانیة لحصولکم علی أدویة تُعتبر خاصّة، علی سبیل المثال لا الحصر، الأدویة الخاصّة بالأمراض التي لایمکن علاجها، کأنواع السرطان ، وحالیاً تقوم بعض مصانع ومعامل الأدویة بإنتاج الأدویة التي أشرتُ إلیها وللعلم لدینا دول تُعتبر زبائن لهذه الأدویة.

وما حصل خلال جائحة کورونا، مرّة أخری ساهمت تقنیة النانو في مجال سلامة أفراد شعبنا، علی سبیل المثال، الکمّامات الموجودة حالیاً في الأسواق من نوع "95 إن" منتجة من النانو، أو الإستفادة من المطهرات في المستشفیات أو في منازلنا أیضاً، فالمطهّرات علی مختلف أنواعها قبل ظهور هذه الجائحة لم تکن تحتوي علی الکحول، ولکن مع تقدیم تقنیة النانو تمکنا من تحسین هذه المطهرات، أو خذ مثلاً أنواع الملابس والمعدّات المستعملة في المستشفیات والمراکز الصحّیة، لدینا 130 منتجاً تحمل هوّیة خاصّة بها معتمدة من قبل وزارة الصحّة، إضافة إلی أنّ الإستفادة من تقنیة النانو المنتجة متوفّرة في أسواقنا وأسواق بعض الدول.

العالم: اشرت بان موضوع النانو في ايران حديث ولم يتجاوز عقده الثاني، ولكن العلماء الايرانيين قدموا مقالات في هذا المجال، حبذا لو تشرح هذا الموضوع، وهل المقالات كانت على الطراز العالمي؟

رضايت: کما أسلفتُ لکم، فیا یخصّ الحرکة التي قامت بها ایران علی صعید تقنیة النانو، آنذاك کان عدد المتخصّصین لدینا قلیلاً ولکن الآن نشعر بالفرح والسرور، ففي العام المیلادي المنصرم حصلت ایران علی المرکز الرابع عالمیاً من حیث عدد المقالات في تقنیة النانو، حیث بلغ عدد مقالات اخصّائیها أکثر من 12 ألف مقالة، فایران تحتل المرکز الرابع حالیاً بعد الصین وأمریکا وکوریا الجنوبیة، إضافة إلی أکثر من 2500 هیئة علمیة مشغولة في العمل في قطاع تقنیة الناتو في أکثر من 100 جامعة وطنیة.

یبدو أنّنا نجحنا في الحفاظ علی هذا الدور الریادي والدلیل أنّنا نتقدّم علی جمیع الدول الإقلیمیة في هذه التقنیة، وقد وصلت منافستنا إلی الدول المتقدّمة في العالم والقوی الرائدة في هذا المجال ککوریا الجنوبیة أو الهند.

العالم: هنالك وثيقة معتمدة في ايران تتطلع الى عام 2034 في العلوم والتكنولوجيا في ايران، ما هي خطط وبرامج مقر النانو في ايران في هذه الوثيقة؟

رضايت: لدینا ثلاث وثائق للخطّة العشریة تتعلق بتقنیة النانو، ففي الخطة العشریة الأولی وحیث أنّنا کنا باجة ماسّة إلی البُنی التحتیة، فقد انصبّ مجهودنا وعملنا علی البُنی التحتیة، وأقمنا شبکة مختبرات وعملنا علی تقویة جامعاتنا کي تدخل مجال تقنیة النانو إلی جانب نشر تعلیمنا.

بعبارة أخری عملنا علی القوی البشریة والبُنی التحتیة الخاصّة بالمختبرات. أمّا في السنوات العشر الثانیة فقد رکّزنا علی البعد التجاري والصناعي لتقنیة النانو وزیادة المنتجات والدورة المالیة للتقنیة، وأخیراً في السنوات العشر الأخیرة فسیکون جلّ إهتمامنا منصباً علی الحضور والتواجد في الأسواق العالمیة من خلال تطویر صادراتنا والدخول إلی الجیل الثالث من منتجات تقنیة النانو لأنّنا قمنا بتقسیم منتجات النانو إلی ثلاثة أجیال حیث یدخل الجیل الثالث في أدویة ذکیّة، إلی جانب الحفاظ علی روح الریادة لنا والمرکز الذي نتبوّأه في الوقت الراهن والسبب أنّ الدول الأخری المنافسة لا تقف مکتوفة الأیدي، أمّا الدول التي تتقدّم علینا کالصین وأمریکا والهند هي دول مکتظّة بالسکان،

أمّا بالنسبة لنا فأنّ تعداد السکان لدینا یتجاوز الثمانین ملیون بقلیل، لهذا إذا کنّا نرغب بالحفاظ علی مکانتنا في المنافسة ونحن علی ثقة من أنّ سوق الثمانین ملیون سوق صغیرة لتقنیة النانو، لذا فأنّنا نوصي بتوفیر الظروف المناسبة لتواجد شرکاتنا في الأسواق العالمیة والدول الأخری، حیث أثبتت الخطّة العشریة الأولی لنا أنّ هذا العمل ممکن تنفیذه وبالرغم من کلّ الضغوط الموجودة إلا أنّه یمکن تطبیق وتنفیذ هذا العمل.

العالم: ترى كيف تؤثر تكنولوجيا النانو على تحسين حياة الناس ونمط حياتهم؟

رضايت: خلال البرنامج الشامل والإستراتیجي في قطاع تقنیة النانو، أحد حواراتنا الأصلیة کان یتمثل في المساعدة في رفع مستوی حیاة الناس ومعیشتهم، أي أن یشعر أفراد الشعب ویلمسوا وجود تقنیة النانو، ویبدو أنّ هذا الأمر في حالة التبلور في الوقت الراهن.

أنتم لو ذهبتم عند الباعة المتجوّلین أو بعض المحلات الصغیرة التي تبیع البضائع العادیة المتداولة والجدیدة، لوجدت البائع یقول لکم لديّ جوارب منتجة من تقنیة النانو أستطیع أن أبیعکم هذا النوع، أو ملابس مصنوعة من هذه التقنیة، أو علی سبیل المثال حینما تذهبون إلی محطات تعبئة وقود السیّارات یأتیکم أحدهم ویقول لديّ مادّة إذا ما سکبتها في خزان الوقود فأنّ إستهلاك الوقود سوف یقل، أو مثلاً حینما ندخل متجراً لبیع الأحذیة یقول البائع لديّ أحذیة مغطّاة بمادة منتجة من النانو مقاومة للرطوبة.

وفیما یخصّ موضوع بناء المساکن فأنّ نسبة 1% من صادراتنا تشمل الأدوات والصمامات التي یُستفاد منها في المباني السکنیة وغیر السکنیة، کلّ هذه المواد مطلیة بتقنیة النانو، أمّا بالنسبة لأنواع البلاط المنتجة من التقنیة الآنفة الذکر فهي إلی جانب جمالها فهي مقاومة للأجواء المختلفة، لذا فأنّ دولاً مجاورة لایران، کالعراق وأفغانستان وترکمنستان، أبدت إعجابها بهذه المنتجات، إضافة إلی ما سبق طرحه وتمّت الإشارة إلیه هو الدواء الذي یُستعمل في معالجة أمراض صعبة، کان هذا الدواء من ضمن الأدویة التي دأبت البلاد علی إستیرادها وبأسعار عالیة جدّاً.

علی سبیل المثال دواء منتج من تقنیة النانو کانت تکلفته بحدود 1000 دولار، أمّا الیوم فأنّ هذا الدواء المنتج محلیاً یبلغ سعره مع تغطیة التأمین الصحّي له بحدود سبعین ألف تومان فقط، أي أقل من دولارین، وهذا ما نعنیه علی وجه التحدید من أنّ تقنیة النانو قد دخلت حیاة الناس بقوّة.

أری من الضروري هنا أن أشیر إلی أنّ سوق تقنیة النانو التي تبلغ عشرین ألف ملیار بینما صادرات منتجات النانو تصل إلی 30 ملیون دولار بالرغم من الظروف الصعبة بسبب الحصار الإقتصادي إلا أنّنا نتوقّع أنّه لو تغیّرت هذه الظروف وأصبح تفاعلنا مع العالم أسهل نوعاً ما، فأنّ نسبة کبیرة من السوق المالیة والدورة المالیة لتقنیة النانو ستکون متعلقة بعملیات تصدیر منتجاتها.

العالم: كيف ينظر السوق العالمي اليوم الى منتجات النانو الايرانية؟

رضايت: بالرغم من القیود المفروضة علینا، إلا أنّ حوالي 30% من سوق الدورة المالیة لتقنیة النانو في البلاد تتعلق بعملیات التصدیر. نحن لدینا علاقات تجاریة في هذه التقنیة مع أکثر من خمسین دولة، ولکن الأمر المثیر للإهتمام لکم هو أنّ الدول التي لدیها أکثر العلاقات في قطاع تقنیة النانو معنا هي دول کالصین وکوریا الجنوبیة المعروفة بتصدیرها منتجات عدیدة لایران، إلا أنّها قامت بشراء أجهزة النانو والألیاف التي تدخل في صناعة أنواع المصافي المنتجة من تقنیة النانو، لماذا؟ لأنّ منتجاتنا ومعداتنا المنتجة من النانو أسعارها رخیصة إلا أنّ جودتها ممتازة وتقوم بعملها بکفاءة عالیة.

العالم: هل تستورد ايران منتجات النانو؟

رضايت: خلال عملیة صناعة منتجات تقنیة النانو، تؤدّي المواد الخام والمعدات دوراً رئیسیاً فیها. بالرغم من التقدّم الملحوظ الذي حققناه في عملیة إنتاج مواد النانو، إلا أنّنا مثلاً في عملیة صناعة المنتجات الصحّیة نضطر بین الفینة والأخری لاستیراد نسبة قلیلة من المواد الخام الخاصّة بالمنتجات الصحّیة، فوفقاً للإحصائیات والأرقام بحوزتنا في موضوع أنواع منتجات مستحضرات التجمیل، کأنواع الکریمات المضادة لأشعة الشمس أو حتّی أنواع معجون الأسنان المنتجة من تقنیة النانو.

بإمکاني القول أنّ بعض شرکاتنا المحلیة تقوم باستیراد منتجات أجنبیة إلی البلاد، نحن ننظر إلی هذه الظاهرة کفرصة حیث أنّ هذه السوق فعالة محلیاً لذا فأنّ شرکاتنا تقوم بإنتاج منتجات مشابهة لها في البلاد، أمّا الرسالة الأخری الموجّهة لنا فتقول لو قمتم بصناعة منتجات النانو فحسناً فعلتم، أمّا إذا لم تقوموا بهذا العمل فأنّ زبونکم لن یقف مکتوف الأیدي ناظراً إلیکم، بل لربّما یذهب إلی خارج البلاد ویأتي بالمنتجات التي یریدها، کانت لدینا حالات ولاتزال.

العالم: هل هنالك تعاون بين ايران وبين دول اخرى على الصعيد الاقليمي والدولي في مجال العلوم التكنولوجية، هل هنالك تعاون بين الجامعات الايرانية والجامعات في دول اخرى؟

رضايت: حینما تظهرون القوّظ والفعالیة في قسم ما ویکون لکم موقع ممیّز، تتّجه إلیکم دول العالم، لهذا وبسبب مکانتنا العلمیة الممتازة في تقنیة النانو ومنتجاتنا المعروفة فأنّنا نحظی بمکانة متمیّزة في المعارض التي تقام بین فترة وأخری.

لهذا، فأنّ الدول وبالرغم من المضایقات التي لربّما لدیها في معاملاتها مع ایران، إلا أنّها تفضّل التعامل معنا، وحالیاً ووفقاً للإحصائیات المتوفّرة لدینا، بإمکاني القول أنّ أکثر من خمسین دولة تستفید من منتجاتنا من تقنیة النانو، أو حتّی أنّه توجد بعض الدول المتقدّمة لربّما لا تستعمل منتجاً من صنع ایران، إلا أنّه توجد شرکة تصنع منتجاً بإسمها أو مارکتها ولکن هذا المنتج من الناحیة العملیة ایراني الصنع یُباع ویُشتری في بعض الدول المتقدّمة کأمریکا علی سبیل المثال.

نحن بدورنا نبدي سعادتنا بهذه الظاهرة، ولکننا نتمنّی أن نصل في یوم من الأیّام ان شاء الله نری فیه زیادة مضطردة في صادراتنا وأن یُدوّن الإسم الایراني والمارکة الایرانیة علی جمیع منتجاتنا.

العالم: لم يعد سرّاً بان ايران تواجه حظراً شاملاً من قبل الولايات المتحدة الامريكية، هل اجراءات الحظر اثرّت بشكل او بآخر على عملكم، على تصدير الانتاج، على استيراد المواد الاولية؟

رضايت: لا شك أنّ الحصار الإقتصادي موجود بأبشع صوره، سواء من أمریکا أم من بعض الدول الأوروبیة، ولکن کما أسلفتُ لکم قبل قلیل حینما تکونوا أقویاء ومقتدرین في مجال ما، یضطرّ هؤلاء إلی رفع أیدیهم کعلامة علی الإستسلام والتعاون معکم في هذا المجال.

عملنا لیس بالسهل، ولکن ثقوا وصدّقوا أنّنا في الوقت الحاضر نتعامل مع أکثر الدول والجامعات شهرة في العالم، فالمتخصّصین والباحثین في مجال تقنیة النانو الذین تقدّموا علمیاً في ایران حصلوا علی بعض المواقع في بعض دول العالم، إضافة إلی ما سبق فأنّ بعض الدول قد طلبت منّا التعاون معها من خلال ایجاد بعض الفروع الخاصّة بتقنیة النانو في الجامعات وصناعة بعض منتجات النانو، ونحن بدورنا وبصدر رحب وبنظرة مردّها إلی أنّ وجود هذه التقنیة یجب ألا یقتصر علی بلادنا فحسب، نتعاون مع من یمد یده إلینا وعلی الأخصّ الدول المجاورة التي تُعتبر أولویة بالنسبة إلینا.