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بانوراما: 44 عاما والثورة الإسلامية تمضي قدما، وإضراب وتظاهرات عارمة في فرنسا

بانوراما: 44 عاما والثورة الإسلامية تمضي قدما، وإضراب وتظاهرات عارمة في فرنسا
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. عشية ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الإمام الخميني 'قدس سره' جنوب طهران

خاص بالعالم

وتأتي الذكرى في وقت لا تزال تتعرض فيها ايران الى حملات وضغوط قصوى اميركية وغربية لتمسكها بمبادئ ثورة الامام الراحل وقيمها.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... استيقظت فرنسا على اضطرابات وشلل ضرب البلاد، في ظل إضراب لحركة النقل ومناح أخرى من الحياة ومظاهرات للمرة الثانية في شهر، احتجاجا على تعديل مقرر لرفع سن التقاعد.

وبينما يتهم المضربون الرئيس ماكرون بأخذ الأموال من الفقراء إلى جيوب الأغنياء؛ تصر الحكومة على المضي قدما في تنفيذ سن التعديل المقترح للتقاعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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