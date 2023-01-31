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مكتب إعلام الأسرى: إلغاء إدارة السجون الاسرائيلية زيارة الأهالي والمحامين للأسيرات الفلسطينيات مؤشر خطير على مدى الجريمة المرتكبة بحقهن

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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