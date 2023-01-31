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رئيس تشاد يصل إلى كيان الإحتلال الليلة

رئيس تشاد يصل إلى كيان الإحتلال الليلة
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس تشاد، محمد ديبي، يصل إلى كيان الإحتلال الليلة ويجتمع خلال زيارته مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، في إطار تعزيز علاقة الكيان بـ"الدول الإسلامية".

العالم - الإحتلال

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، أن "ديبي" من المقرر أن يصل الليلة إلى [إسرائيل] على أن يجتمع غدا الأربعاء برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ولفتت المصادر العبرية إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت التعليق على الموضوع.

يشار إلى أن الكيان الإسرائيلي وتشاد جددا العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.

وفي نهاية عام 2018 زار الرئيس السابق لتشاد إدريس ديبي، كيان الإحتلال واجتمع مع نتنياهو. وفي مايو 2022، قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل أوراق اعتماده إلى الرئيس التشادي.

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