الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، أن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

العالم-الامريكيتان

وقالت دالتون، في إفادة صحفية: "أتوقع أنه سيعلن قريبا عن تخصيص المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد استبعدت أن تتلقى أوكرانيا خلال الربيع المقبل دفعة من دبابات "أبرامز" تعهدت بها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نظرا لحاجة الجنود الأوكرانيين لمزيد من التدريب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نيتها تزويد كييف بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

روابط ذات صلة

بعد مزاعم المسيّرات .. اوكرانيا تبدا سيناريو جديدا ضد ايران وهذه المرة 'الصواريخ'..

جونسون يكشف "تفاصيل" محادثة مع بوتين قبل بدء العملية في اوكرانيا

بايدن يرسل دبابات الى اوكرانيا والنشطاء العرب يعلقون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رئيسي: الحجاب ضرورة دينية وقانونية وليس قضية أمنية

بكين: واشنطن تسعى للهيمنة على التكنولوجيا عالميا

ملك الأردن يزور الولايات المتحدة ويلتقي بايدن ومكارثي

عملية دهس على حاجز زعترة جنوب نابلس والمنفذ ينسحب من المكان+ فيديو

'نتنياهو' يزور فرنسا الخميس المقبل