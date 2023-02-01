مشاركة جماعات كردية مناوئة للثورة في حادثة أصفهان

العالم - ايران

وبحسب المعلومات المتوافرة فقد قامت هذه المجموعات، بطلب من جهاز أمن أجنبي، بعد استلام أجزاء الدرون والمواد المتفجرة، بتهريبها إلى البلاد عبر أحد الطرق الوعرة في الشمال الغربي وتسليمها إلى الوسيط في مدينة حدودية. وتم تجميع الأجزاء والمواد المذكورة أعلاه في ورشة مجهزة من قبل عناصر مدربة واستخدامها للتخريب.

يشار الى انه في آب / أغسطس من هذا العام، ألقت وزارة الإمن القبض على مجموعة إرهابية كردية معادية للثورة نظمها الموساد لتفجير منشآت صناعية في أصفهان.

وكانت ايران قد اخطرت بغداد عدة مرات بضرورة منع الإجراءات المعادية للأمن من قبل الجماعات الكردية المناوئة للثورة والمتمركزة في كردستان العراق.

ويظهر استمرار الأنشطة الإرهابية لهذه الجماعات ضد إيران أن الحكومة العراقية لم تنجح بعد على الوفاء بمسؤولياتها القانونية في هذا الصدد.