روسيا تعيد رجال تم تجنيدهم بشكل خاطئ في الجيش

العالم - الأزمة الأوكرانية

اعتراف روسي بتجنيد آلاف الجنود بشكل خاطئ، على لسان المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، حيث كشف خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، بأنه تم إعادة أكثر من 9 آلاف مواطن روسي جندوا بشكل غير قانوني إلى الوطن، من بينهم أشخاص ما كان يجب استدعاؤهم تحت أي ظرف وذلك لأسباب صحية.

وأضاف المدعي العام أن التعبئة كانت 'درسا للكثيرين'، وأنه يتعين على الجيش إعادة تنظيم قواعد بياناته، وتنظيم السجلات العسكرية لمعالجة أوجه القصور.

من جهة أخرى، نقلت مصادر مطلعة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، وأن المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لكييف تشمل لأول مرة صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

وقال المسؤولون إن من المتوقع الإعلان عن المساعدة العسكرية في أقرب وقت هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي 'باتريوت' وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ 'جافلين' المضادة للدبابات.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في 'دفعة أولى' من الشحنات التي تعهدت بإرسالها 12 دولة غربية.

وتخطط كييف لإطلاق هجوم معاكس كبير لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاستيلاء علی قرية بلاغوداتني الواقعة في دونيتسك، التي كانت روسيا أعلنت ضمها في سبتمبر/أيلول الماضي.