الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣
٠٣:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

ابناء الديرة

شاهد.. مخاوف من شراء الصهاينة جزيرة في البحرين

الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

برنامج "ابناء الديرة" وفيها جملة موضوعات تمحورت حول التغلغل الصهيوني في البحرين، كما تناول بعضها قضايا الشعب البحريني وهمومه.

خاص بالعالم

والبداية مع مع التغلغل الصهيوني في مملكة البحرين، اذ غرد المعارض البحريني البارز ابراهيم شريف قائلا عبر منصة تويتر: مستشفى الارسالية الامريكية يتعاون مع مركز شيبا الصحي الاسرائيلي. هذا المستشفى ينفذ اجندة الحكومة الامريكية في ادخال الكيان الغاصب الى بيوتنا بدس سم التطبيع في خدماته الطبية.

دعوة المواطنين الى مقاطعة المستشفى اصبحت ضرورة لتحصين مجتمعنا من الاختراق الصهيوني.

وفي ختام الحلقة يناقش قضية الاسبوع عن عرض جزيرة من جزر البحرين للبيع. حيث الاعلام البحريني لم يعط يوضح اسم مالك الجزيرة او كيف تملكها اصلاً، ولا حتى كيفية انتقال ملكيتها من الملكية العامة الى الخاصة؟

وما يثير القلق هو ان الاعلان يتزامن واقدام الصهاينة على شراء الاراضي في مناطق عديدة، وان بينهم مجنسين، وبالتالي من الممكن ان يكون شاري الجزيرة المعروضة واحداً من الصهاينة.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

آثار التعذيب طويلة الأمد: ضحايا يرزحون تحت التعذيب في البحرين

ثروة العائلة الحاكمة في البحرين وإفقار الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هيئة الدفاع عن العريض بتونس تكشف عن"تدليس بملف"التسفير"

ايران تدشن مصفاة جديدة في حقل بارس الجنوبي الغازي

إصابة 6 من قوات الأمن السورية بانفجار في درعا

ابناء الديرة شاهد.. مخاوف من شراء الصهاينة جزيرة في البحرين

معهد واشنطن: شبكة سرقة القرن مرتبطة بالكاظمي

حجة الاسلام شهرياري: الثورة الاسلامية اطلقت نهجا جديدا على صعيد العالم