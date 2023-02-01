شاهد.. مخاوف من شراء الصهاينة جزيرة في البحرين

خاص بالعالم

والبداية مع مع التغلغل الصهيوني في مملكة البحرين، اذ غرد المعارض البحريني البارز ابراهيم شريف قائلا عبر منصة تويتر: مستشفى الارسالية الامريكية يتعاون مع مركز شيبا الصحي الاسرائيلي. هذا المستشفى ينفذ اجندة الحكومة الامريكية في ادخال الكيان الغاصب الى بيوتنا بدس سم التطبيع في خدماته الطبية.

دعوة المواطنين الى مقاطعة المستشفى اصبحت ضرورة لتحصين مجتمعنا من الاختراق الصهيوني.



وفي ختام الحلقة يناقش قضية الاسبوع عن عرض جزيرة من جزر البحرين للبيع. حيث الاعلام البحريني لم يعط يوضح اسم مالك الجزيرة او كيف تملكها اصلاً، ولا حتى كيفية انتقال ملكيتها من الملكية العامة الى الخاصة؟

وما يثير القلق هو ان الاعلان يتزامن واقدام الصهاينة على شراء الاراضي في مناطق عديدة، وان بينهم مجنسين، وبالتالي من الممكن ان يكون شاري الجزيرة المعروضة واحداً من الصهاينة.

هذه الموضوعات يطرحها البرنامج على طاولة النقاش مع ضيف الحلقة: الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون.

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