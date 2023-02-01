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مافيات تحكمت بسعر صرف الدولار وساندت سراق القرن في العراق

مافيات تحكمت بسعر صرف الدولار وساندت سراق القرن في العراق
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية في العراق عباس الجبوري، ان هناك مافيات تقف وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة الى انها وقفت الى جانب المتهم بسرقة القرن نور زهير من اجل رفع الحظر عن شركاته وعائلته. 

العالم - العراق

وقال الجبوري، ان "هناك مافيات تقف خلف ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، خصوصا ان الدولة قد فتحت نافذة لبيع العملة بسعر 1460 وبإمكان التجار التوجه اليها بدلا من اللجوء الى المضاربين" بحسب "المعلومة".

وأضاف ان "مافيات المال هي من تتحكم بسعر صرف الدولار في الأسواق، وعند محاربتها من قبل الجهات المسؤولة فأن الوضع تغير بشكل ملحوظ مايؤكد ان المضاربين وتلك المافيات لهم اليد الطولى في رفع سعر الصرف".

وبين ان "مافيات بيع العملة لها ارتباط وثيق بسرقة القرن، حيث عملت على استغلال مباريات المنتخب الوطني النهائية في بطولة الخليج (الفارسي) الاخيرة في البصرة من اجل رفع الحظر المفروض على شركات نور زهير وعائلته مايؤكد ان هذه المافيات قريبة من بعضها ومحمية من قوى سياسية".

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