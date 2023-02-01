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'احتلال حقيقي'.. القانون يوجه طلبا للسوداني بشأن السفيرة الأمريكية

'احتلال حقيقي'.. القانون يوجه طلبا للسوداني بشأن السفيرة الأمريكية
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

وجه ائتلاف دولة القانون في العراق اليوم الأربعاء، طلباً الى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بشأن السفيرة الامريكية داخل العراق، فيما عد التحركات الأخيرة "احتلالاً حقيقياً".

العالم - العراق

وقال القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي، إن "تحركات السفارة الامريكية من سفير وكل من يعمل داخل العراق فان عمله مشبوه"، مطالباً حكومة السوداني بـ"ضبط إيقاع السفيرة وأن لا يدعها تتصرف كأنها بإحدى الولايات الامريكية"بحسب "المعلومة".

وتساءل اللامي، هل "يحق للسفير العراقي في أمريكا أن يتحرك ويذهب الى وزارات ويدخل في سجون ويحقق في أمور معينة؟"، مؤكدا أن "هذه التحركات مرفوضة جملة وتفصيلا".

واعتبر القيادي بائتلاف المالكي، ممارسات وأساليب السفيرة الامريكية بـ"انتهاك للسيادة واحتلالاً حقيقياً"، لافتا الى أن "الممثل أو سفير اي حكومة عليه أن يكون دبلوماسيا ويراعي النظم في تلك الدولة".

وأكمل حديثه، قائلا: "وفي حالة عدم المثول لهذه النظم فعلى الحكومة ان تقوم باستجوابه أو تطلب من أمريكا استبداله".

وتجري السفيرة الامريكية لدى العراق، الينا رومانسكي، سلسلة من اللقاءات والزيارات الى الوزارات العراقية، وسط امتعاض شعبي وسياسي من هذه التحركات وهو ما أجبر البعض على وصفها بـ"المشبوهة".

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'احتلال حقيقي'.. القانون يوجه طلبا للسوداني بشأن السفيرة الأمريكية

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