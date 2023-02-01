شاهد.. مسؤول ايراني يكشف تفاصيل حادث اصفهان والرد المناسب عليه

واضاف كلرو في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "من طهران" تحت عنوان "ابرز التطورات في ملفات السياسة الخارجية الايرانية": ان هذا الاعتداء كان عملاً أعمى، وبحسب المعلومات، فقد علقت المسيرات الملغومة في الشبكة الدفاعية للجمهورية الاسلامية في ايران، ولم تتمكن من تحقيقه اهدافها بنسية مئة بالمئة، او ان تلحق الضرر بمجمع الصناعات الدفاعية في اصفهان.

وتساءل كلرو، ان هذه الخطوة العدائية التي حدثت في اصفهان، كيف وقعت ولماذا؟ واوضح انه من الطبيعي ان رصاصة العدو قد اخطأت في اصابت الاهداف التي كان قد خطط لها في اطار الحرب المشتركة التي اشار اليها قائد الثورة الاسلامية من اجل ضرب واطاحة الجمهورية الاسلامية في ايران، واراد العدو بها ان يوجه صفعة لايران.

واعتبر كلرو، ان هذه الحادثة كانت حلقة من سلسلة حلقات الحرب المشتركة ضد ايران بعد ان فشل العدو من تلبية مطالبه في المفاوضات النووية، ولانه لم يتمكن من تحقيق اهدافه من خلال التطورات الاجتماعية واعمال الشغب التي حدثت في ايران.

وشدد كلرو على ان المسؤولين العسكريين والامنيين الايرانيين يدرسون الحادثة وسيكون رد الفعل المناسب عليها في الوقت المناسب.

وفي جانب آخر من حديثه، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، انه من الضروري ان تتجه العلاقة بين إيران والسعودية نحو التهدئة والتعاون، وقال: بطبيعة الحال، لا يحدث تقارب بنسبة 100٪ بين البلدين، مشيراً الى ان المسؤولين السعوديين ادلوا بتصريحات إيجابية مؤخرًا في الأردن، كما أجرى وزير خارجية السعودية محادثة ودية مع وزير الخارجية الايرانية حيث نقل تحيات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وأضاف كلرو، في الآونة الأخيرة، أبدت السعودية اهتمامها بأن تستضيف بغداد الجولة السادسة من المفاوضات بين الرياض وطهران، ففي المجال الدبلوماسية، تم التفكير بطرق مختلفة الاجراء تلك المفاوضات، ولدينا اجتماعات مع المسؤولين السعوديين، اسفرت عن تهيئة ارضية للبدء بتعاون ثنائي بين البلدين واجراء مفاوضات في الرياض وطهران من اجل تسريع العمل بعد رفع العوائق أمام المفاوضات هذه.

وفي إشارة إلى جهود مجلس الشورى الاسلامي الايراني لتحسين العلاقات بين السعودية وإيران، قال عضو مجلس الأمن القومي: تم تشكيل فريق عمل برلماني في المجلس الإسلامي للتباحث حو المحادثات مع المسؤولين السعوديين، وتم عقد عدة لقاءات مع مسؤولي وزارة الخارجية حول العلاقة مع السعودية، ونتيجة لذلك اتضح أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين وايضا هناك تعاون جيد مع السعوديين خاصة في موضوع الحج. وبطبيعة الحال فان ايران تبدي استعدادها للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية مع السعودية، وندعو النواب السعوديين الى زيارة طهران والبدء بالعلاقة البرلمانية بشكل رسمي، كما اعربت طهران استعدادها الى تبادل الزيارة مع السعودية.

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