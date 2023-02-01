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تفتيش منزل بايدن في ديلاوير في إطار التحقيق بقضية الوثائق السرية

تفتيش منزل بايدن في ديلاوير في إطار التحقيق بقضية الوثائق السرية
الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال محامي الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن وزارة العدل تفتش منزل الرئيس الشاطئي في ديلاوير، حسب المخطط، مضيفاً أن "بايدن يتعاون مع ذلك الإجراء".

العالم-الاميركيتان

ويأتي التفتيش على خلفية التحقيق في العثور على وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة بشكل غير ملائم بين ممتلكات بايدن الخاصة.

وأضاف بوب باور، المحامي الشخصي لبايدن، في بيان: "اتفقنا على التعاون"، مشيراً إلى أن النقاب سيُكشف عن مزيد من المعلومات بعد انتهاء التفتيش.

وأسفرت عملية تفتيش سابقة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، السبت قبل الماضي، عن العثور على وثائق تحمل علامات تصنيف.

ويزيد البحث من المخاطر القانونية والسياسية لبايدن، الذي يؤكد أن ما عثُر عليه قبل ذلك من مواد سرية في منزله ومكتبه السابق سيُعتبر في النهاية "غير ذي أهمية".

وقلل الرئيس الأميركي، في 20 يناير/ كانون الثاني، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف الوثائق، قائلاً: "ليس ثمة شيء هناك".

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع طرحه عليه صحافيون، أجاب بايدن: "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء هناك". وأضاف: "لا أشعر بأي ندم. أنا أطبّق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعله. هذا بالضبط ما نفعله".

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تفتيش منزل بايدن في ديلاوير في إطار التحقيق بقضية الوثائق السرية

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