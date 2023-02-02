نتنياهو يعد المتطرف بن غفير بإخلاء الخان الأحمر وطرد ساكنيه

العالم - خاص بالعالم

في جلسة بين الاثنين نتنياهو وبن غفير طلب الاول من الثاني ان يمنحه فرصة الى ما بعد شهر رمضان المبارك والاعياد التي تليه لاخلاء الخان الاحمر وبذلك وعد نتنياهو بن غفير.

اما الاخير فهو بات يرى في هدم الخان الاحمر جزءا من وعد انتخابي قطعه امام جمهوره المتطرف وهو يعتقد ان بقاءه في مكانه مستقبلا لن يكون الا بتنفيذ ما وعد.

لكن نتنياهو المدرك لحجم المخاطر يحاول ان يشتري الوقت لعلمه ان تنفيذ مخططات بن غفير ستقود الامور الى ما اكبر من انتفاضة فلسطينية جديدة.

لكن نتنياهو في المقابل يحاول ان يرضي المتطرفين من حوله باجراءات تمس الفلسطينيين في عصب حياتهم والسماح بحسم مئة مليون دولار من اموال المقاصة بهدف تعويض الاسرائيليين الذين اصيبوا في عمليات فدائية فلسطينية ليس بعيدا عن ذلك.

وبقراءة سريعة للمشهد الاسرائيلي الداخلي فان قرارات اكثر تطرفا ستتخذ في الفترة المقبلة وستقود الامور الى الانفجار رغم محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول العربية ان تخفف من حدة الاحتقان الذي بات ينذر بانفجار الصاعق.

وهذا الصاعق امتداده ليس فقط في الضفة الغربية بل يمتد بشكل مباشر الى قطاع غزة والى المناطق المحتلة في العام 1998.

وقد تصل خطوط هذا الصاعق الى الجنوب اللبناني، قد تكون اماني الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وبعض العرب ان لا تنفجر الاوضاع في الضفة الغربية لكن مع حكومة اسرائيلية لا ترى الا التوسع والعدوان فيصبح الامر شبه مستحيل ان لم يكن محالا.

وعليه فان ما بين المعركة مع حكومة نتنياهو يوجد معركة، ما بعد معركة الخان معركة الاقصى وما قبل الاقصى البيوت التي ستصبح رمادا.

وبين كل ذلك معركة الاسرى الذين اصبحوا فريسة لبن غفير ، والقصد هنا ما يمكن ان يشتعل اكثر بكثير مما يحاول الكل اطفاءه.

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