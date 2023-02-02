رئيسي يتفقد معرض القدرات العلمية والصناعية للإنتاج المحلي

العالم - ايران

وتفقد السيد إبراهيم رئيسي ، مساء الأربعاء ، الاجنحة المختلفة لمعرض قدرات الإنتاج المحلي ، الذي أقيم تحت شعار العام "الإنتاج ، المعرفة ، وخلق فرص العمل" .

وفي هذه الزيارة التي رافق رئيس الجمهورية وزراء الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي والنفط والطرق والتنمية العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ونائب الإدارة والتوظيف ورئيس مكتب رئيس الجمهورية . وقدم مسؤولو مختلف الإجنحة شروحات حول إنجازات وقدرات الوحدات ذات الصلة بمجال نشاطها.

ويجري في هذا المعرض ، عرض القدرات المحلية في مجالات التعدين والتنقيب والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات وقد تم عرض تربية الأحياء المائية ، وإدارة مستجمعات المياه ، وصناعات الكهرباء ومحطات الطاقة ، وبناء السدود ، ومشاريع إدارة المياه ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمن المعرض عرض التوربينات الأكثر تقدمًا من الفئة f بكفاءة 60٪ ، وألواح شمسية داخلية 100٪ وتوطين نحو 18 الف قطعة لمحطات الطاقة ، بما في ذلك الإمكانات التي تعرضها وزارة الطاقة وإنتاج 5 بذور هجينة معدلة ، وزيادة بنسبة 47٪ في البذور المعدلة ، وإطلاق واحة العلوم والتكنولوجيا الزراعية .