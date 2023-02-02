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السلطات الأمريكية تفتش منزل بايدن في ديلاوير

السلطات الأمريكية تفتش منزل بايدن في ديلاوير
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

بدأت سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حسبما ذكر محامي الرئيس.

العالم - الاميركيتان

عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت "بدعم وتعاون كامل من الرئيس" أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.

تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.

وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية لمنزل ومكتب جو بايدن، والتي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال الفترة بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.

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