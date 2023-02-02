الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو وطهران تؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

موسكو وطهران تؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

جددت روسيا وإيران التأكيد على وجوب احترام سيادة سورية، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: إن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وكبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، تبادلا خلال لقاء أمس في موسكو وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الدولية مع التركيز على عملية التسوية السياسية في سوريا.

وجدد الجانبان التأكيد على موقف البلدين المبدئي القائم على ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

كما شدد المسؤولان على أهمية التعاون الوثيق بين الجانبين بشأن التسوية في سورية في إطار صيغة أستانا، وضرورة تقديم المزيد من المساعدات الدولية من أجل إعادة الإعمار.

روابط ذات صلة

روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غارة اسرائيلية علی غزة ورد فلسطيني علی العدوان

وقفة حاشدة في لندن رفضا لصفقات بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية

موسكو وطهران تؤكدان ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

البحرين.. إجراء عملية قسطرة للقيادي المعتقل الشيخ المحروس بعد تدهور وضعه الصحي

لبنان.. القاضي البيطار متمسك بموقفه والسفير الألماني يزوره مويدا ومحرضا

مقتل مستوطن مـتأثراً بجراحه الخطيرة في عملية "إلعاد" قبل حوالي 9 أشهر