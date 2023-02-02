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شاهد.. مآلات التظاهرات المستمرة في الأراضي المحتلة

الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن أزمة التظاهرات ومواجهة الخلاف السياسي أوصلت كيان الاحتلال الى خط لا عودة فيه.

العالم - غياهب الكيان

قال عواضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الاخبارية،إن استمرار التظاهرات الحاشدة في الأراضي المحتلة ستؤدي الى شل الحركة الاقتصادية والسياحية في الكيان، كذلك سماح رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو للصهاينة بحمل السلاح في الشارع سيؤدي الى نوع من الصدام داخل الشارع الصهيوني.

واوضح المتابع للشأن الاسرائيلي، أن الاعلام العبري بدأ يبرز بشكل كبير حجم التناقضات الموجودة على المستوى السياسي والتوجهات السياسية في كيان الاحتلال.

وأشار عواضة الى أن درجة الكراهية بين المجتمع الصهيوني، أظهرت بان كيان الاحتلال يتكون من مجمموعة قبائل متناقضة وصل بها الامر الى ارتكاب عمليات الاغتيال.

وأكد المتابع للشأن الاسرائيلي، أن العنصرية هي من تحكم العلاقات بين المجموعات الصهيونية المختلفة خاصة لدى الطبقة الحاكمة حيث تعتبر "الاسرائيليين" الاوروبيين هم الطبقة الاساسية في المجتمع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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