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قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الإسلام غلام رضا أسدي
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

بعث قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، رسالة تعزية بمناسبة رحيل رجل الدين المجاهد حجة الإسلام الحاج الشيخ غلام رضا أسدي.

العالم - ايران

وعبر قائد الثورة الاسلامية اية الله، في رسالة عزاء بمناسبة وفاة حجة الإسلام الحاج الشيخ غلام رضا أسدي عن تعازيه لأبناء الفقيد واسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه سائلاً المولى عز وجل أن یمن علیه بعلو الدرجات.

وهذا هو نص الرسالة بهذه المناسبة:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

أقدم التعازي بوفاة رجل الدين المجاهد الصادق حجة الإسلام الحاج الشيخ غلام رضا أسدي، ولأبناء الفقيد واسرته الكريمة وأصدقائه وزملائه. إنه قضى شبابه في القتال ضد نظام الطاغوت المستبد وبقية حياته في خدمة النظام الإسلامي المقدس. اسأل الباري تعالى أن يمن عليه بعلو الدرجات.

السيد علي الخامنئي

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