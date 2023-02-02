حزب الله يؤكد حرصه على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني

العالم - لبنان

وأشار محمد رعد إلى أن هذه الاسس "تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة وجهات النظر المختلفة وروح وطنية جادة وتفهم متبادل، بعيدا عن الضوضاء والجدل.

جاء هذا عقب زيارة محمد رعد اليوم الخميس الرئيس عون في الرابية على رأس وفد من الكتلة، حيث قال إن: أعربنا عن تقديرنا للعلاقة الثنائية بين حزب الله و"التيار الوطني الحر"، وهذه العلاقة وفرت الالتزام بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" التي دفعت عن لبنان مخاطر الغزوة التكفيرية والمخاطر الصهيونية.

وأشار إلى أن هذه العلاقة التشاركية وفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة، وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني والذي لم يرق لكثيرين"، مضيفا: "نحن على بعد 4 أيام من إرساء هذه العلاقة التشاركية التي تكرست في 6 شباط/فبراير عام 2006 بكنيسة مار مخايل قبل 17 عاما ولا تزال.

وختم رعد قائلا: بلدنا اليوم بحاجة لتضافر جهود الجميع وفق هذه الأسس للنهوض من هذه الأزمة الراهنة واستئناف مسيرة بناء الدولة، لوطن سيد حر مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.