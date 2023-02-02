بغداد والرياض توكدان على تفعيل مجلس التنيسق المشترك

العالم - العراق

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين السوداني وبن فرحان حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في المجالات المختلفة، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما شهد اللقاء التأكيد على تفعيل مجلس التنسيق العراقي السعودي واللجان المشتركة بين البلدين.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقات التي تجمع البلدين، وأهمية أن تنعكس وبشكل ملموس على واقع البلدين، بأطر تعاون على مختلف المستويات والصعد حسب تعبيره.



منن جانبه أكد وزير الخارجية السعودي تطلّع بلاده لفتح آفاق أوسع من التعاون مع العراق، في مجالات عدّة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز من مصالح شعبيهما حسب ما جاء في بيان لمكت وزير الخارجية العراقي.