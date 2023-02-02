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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز: الدفاع الروسية تقول إن قواتها هزمت القوات الأوكرانية في أنحاء بلدة فاسيليفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية إلى الشمال من بلدة باخموت
القناة 12 العبرية: الجيش الاسرائيلي يؤكد أنه رصد إطلاق ما مجموعه 12 صاروخا بأنواع مختلفة من قطاع غزة خلال الليل سقط منها 11 في مناطق مفتوحة
الملك السعودي يصدر أمرا بإعفاء محافظ البنك المركزي "فهد المبارك" وتعيين "أيمن السياري" بدلا عنه
الملك السعودي يصدر أمرا بإعفاء محافظ البنك المركزي "فهد المبارك" وتعيين "أيمن السياري" بدلا عنه
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: الشعب الايراني شعب مرفوع الرأس ويفخر بأنه صمد بوجه القوى الكبرى
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-02-2023
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الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.