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هل يعود طائر دودو للحياة؟

هل يعود طائر دودو للحياة؟
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

إن نجحت طريقة علمية "ثورية" يعمل على تطويرها علماء بريطانيون وأميركيون

العالم_منوعات

فقد يتم إعادة طائر منقرض منذ القرن السابع عشر، قد يبدو الخبر ضربا من الخيال، بيد أن العلماء يؤكدون أن مساعيهم مبنية على خطوات مدروسة بدقة.

فوفق تقارير علمية،فإن هذه الخطوة العلمية الأولى من نوعها تعتمد على دراسة الحمض النووي للطائر المعروف بـ"دودو"، والذي لم يكن قادرا على التحليق حين كان يعيش في جزيرة موريشيوس وسط المحيط الهندي حتى نهاية القرن الـ 17.

وأوضح شابيرو الأستاذ والباحث في علم الأحياء التطوري بجامعة كاليفورنيا أن شركته تعكف على الاستفادة من تقنيات علوم الأحياء بغية إعادة حيوانات منقرضة للحياة على غرار النمر التسماني والماموث إلى جانب طائر "دودو".

وتعتمد تلك الطريقة العلمية على إزالة الخلايا الجرثومية الأولية من البيضة، ثم تعديلها مخبريا وجعلها بالمواصفات المطلوبة، قصد إعادتها ثانية للبيضة كي تكمل مسار نموها.

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