البحرين/الحكم على عدد من المعتقلين بأحكام تصل إلى المؤبد  

العالم- البحرين

وقد أوضحت مصادر أن هذه الأحكام على خلفية قضية الهروب من سجن جو وطالت بعض المعتقلين ممن عزلوا منذ 176 يومًا، وكانت كالآتي: أحمد الهدي وأحمد الشيخ وحسين الشيخ (مؤبد)، حسين مهنا وعمار عبد الغني وحسين عياد وحسين المؤمن وياسر المؤمن وأحمد القبيطي وعقيل عبد الرسول (7 سنوات).

وقد فندت الحقوقية إبتسام الصائغ الأسس التي بنى النظام عليها هذه القضية لاستحالة الهروب من سجن جو بسبب الانتشار الكبير للمرتزقة على الأبواب من الداخل والخارج، وحرمان المعتقلين من الخروج وحتى التشمس بشكل يومي، والزيارات بحواجز زجاجية، وعند نقلهم للمحكمة أو المستشفى يكونون مكبلين من الرأس حتى أخمص القدمين، كما جرت المحاكمة من دون التقاء المعتقلين بمحاميهم.

هذا وحكم القضاء الخليفي غير الشرعي على المعتقل حسين مرهون من بلدة الدراز بالسجن 3 سنوات على خلفية سياسية.

يذكر أن إدارة سجن جو أقدمت على نقل عدد من المعتقلين السياسيين إلى مبنى التحقيقات ضمن سياسة التضييق والإرهاب الممنهج، حيث أشرف على عملية الاختطاف أشخاص مدنيون، وذلك منذ نحو شهر، بدءًا من 9 أغسطس، وكان على شكل دفعات، حيث اقتحموا مبنى 5 وكل مرة نقلوا مجموعة من السجناء، وكانت المجموعة الأولى مكونة من 7 سجناء، ثم في 10 أغسطس نقل 3، وفي مساء اليوم نفسه نقل اثنان، ولاحقًا نقل 3 سجناء، وانقطعت أخبارهم.

والمعتقلون هم: «حسين عياد، حسين فاضل، محمد عبد النبي الخور، محمد عبد الجليل، سيد محمد التوبلاني، سلمان إسماعيل، حسن أحمد وحيد، حسين المؤمن، ياسر المؤمن، حسين الشيخ، حسين مهنا، عقيل عبد الرسول، أحمد جاسم القبيطي، عمار عبد الغني».