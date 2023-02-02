بالفيديو ..كتائب القسام تبثُّ مشاهد لتصدّي دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب القسام، عن تصدّي وسائط الدفاع الجوي للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري، فجر اليوم: "تصدّت وسائط الدفاع الجوية فجر اليوم الخميس 02-02-2023م للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادّات الأرضية". مضيفة "يأتي ذلك في إطار التصدّي للعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا".

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع للمقاومة الفلسطينية فجر اليوم في وسط وغرب قطاع غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقامت المضادات الجويةَ التابعة لكتائب القسام وكتائب المجاهدين بالتصدي لطيران الاحتلال المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.