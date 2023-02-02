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تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية

تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

استدعت تركيا، اليوم الخميس، سفراء ومبعوثي 9 دول لإدانة إغلاق القنصليات الأوروبية الجماعي في إسطنبول على خلفية مخاوف أمنية.

العالم - تركيا

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر تركي أنه تم استدعاء 9 سفراء وممثلين بارزين لمناقشة إغلاق القنصليات دون الكشف عن دولهم.

ونصحت الولايات المتحدة والعديد من القوى الأوروبية مواطنيها بتجنب حضور الفعاليات العامة وتجنب المناطق السياحية الساخنة وسط إسطنبول بسبب تهديد إرهابي متزايد.

وأغلقت على الأقل 7 دول أوروبية قنصلياتها في اسطنبول أمام الجمهور كإجراء احترازي.

ولكن القنصلية الأمريكية لا تزال تمارس عملها لأنها ليست في وسط المدينة وأقل عرضة لهجوم إرهابي.

عبر مسؤولون أتراك عن الإحباط المتنامي بسبب التحذيرات الأمنية الغربية.

أصدرت أنقرة تحذيرا من السفر إلى الولايات المتحدة وأوروبا في رد انتقامي على ما يبدو الأسبوع الماضي.

دان وزير الداخلية سليمان صويلو يوم الخميس عمليات الإغلاق الغربية ووصفها بأنها محاولة للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/ ايار.

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تركيا تستدعي مبعوثي 9 دول على خلفية إصدارها تحذيرات أمنية

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