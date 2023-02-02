مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يصدر بيانا حول لقاء البرهان بوزير خارجية الإحتلال

العالم- السودان

وفي بيانه، أوضح مجلس السيادة قائلا: "التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان اليوم بمكتبه، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق".

وأضاف البيان: "تطرق اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

وكان كوهين وصل إلى الخرطوم، الخميس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسبق أن زار كوهين السودان عندما كان وزيرا للاستخبارات عام 2021.

وفي يناير 2021، قال السودان إن وزير العدل في ذلك الوقت نصر الدين عبد الباري وقع على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، خلال زيارة لوزير الخزانة الأميركي حينئذ ستيفن منوتشين.