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مؤشرات الإعتداء على غزة ونيات الاحتلال

الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

ردت صواريخ المقاومة في غزة على الغارات الصهيونية على مناطق في القطاع باستهداف مراكز الاحتلال والمستوطنات القريبة بعد التصدي بالمضادات الارضية للطائرات المغيرة في مؤشر على جهوزية المقاومة واستعدادها.

العالم - مع الحدث

وكذلك على احتمال ارتفاع وتيرة المواجهة بين الفلسطينيين والاحتلال.

فهل تؤشر الاعتداءات على غزة على نيات الاحتلال بنقل التصعيد الى القطاع؟ لماذا يغامر العدو بفتح جبهة غزة وهو الغارق في مستنقع الضفة؟ ما دلالات رد المقاومة الصاروخي السريع على الغارات الصهيونية؟ وأي خيارات لفصائل المقاومة في حال استمر العدوان؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش إستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي نقل التصعيد من الضفة الى غزة.

ضيوف الحلقة:

سمير لوباني – قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عبد الجواد العطار – قيادي في حركة الجهاد الإسلامي

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