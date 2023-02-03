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أمير عبد اللهيان يغادر نيكاراغوا متوجهاً إلى فنزويلا

أمير عبد اللهيان يغادر نيكاراغوا متوجهاً إلى فنزويلا
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

اختتم وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان زيارته لنيكاراغوا بعد ان عقد مباحثات مع مسؤولي هذا البلد وغادرها متوجها الى فنزويلا المحطة الثانية من جولته في اميركا اللاتينية.

العالم - ايران

وغادر حسين أميرعبد اللهيان نيكاراغوا التي زارها على رأس وفد والتقى خلالها مع المسؤولين في هذا البلد متوجها الى العاصمة الفنزويلية كاراكاس المحطة الثانية من جولته في اميركا اللاتينية.

والتقى أميرعبداللهيان خلال زيارته لماناغوا ، رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ، ووزير الخارجية دينيس مونكادا ، ورئيس مجلس النواب ومسؤولين آخرين. وزار وزير الخارجية والوفد المرافق مصفاة سيمون بوليفار ، واجتمع وتحدث مع مسؤولي الفريق الاقتصادي لحكومة نيكاراغوا.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها أمير عبد اللهيان إلى أمريكا اللاتينية بعد توليه وزارة الخارجية. وقال في لقائه مع نظيره النيكاراغوي: في إطار عقيدة السياسة الخارجية المتوازنة لحكومة جمهورية إيران الإسلامية ، فإن النظر إلى أمريكا اللاتينية وأصدقائنا وحلفائنا في هذا الجزء من العالم يحظى باهتمامنا البالغ .

كما أعلن وزير الخارجية خلال لقائه مع دانيال أورتيغا أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها قيود على تطوير العلاقات مع الدولة الشقيقة والصديقة نيكاراغوا وأضاف: نحن نخطط لزيارة السيد رئيسي ، رئيس إيران ، لأمريكا اللاتينية في المستقبل ، بما في ذلك نيكاراغوا.

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