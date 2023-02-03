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بايدن: واشنطن تلتزم باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق

بايدن: واشنطن تلتزم باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، التزام واشنطن باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، شارك فيه الملك الأردني، عبد الله الثاني، خلال وجوده في البيت الأبيض.

العالم - العراق

واعلن البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة تجاه العراق والتشاور معه بشأن التطورات الإقليمية، وأثنى على جهود رئيس الوزراء لتعزيز سيادة العراق واستقلاله، بحسب البيان.

وناقش بايدن والسوداني جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن الاقتصاد العراقي يخدم الشعب العراقي، وهي خطط تقول الولايات المتحدة إنها مستعدة لتأييدها بالكامل، بحسب البيان.

ورحب بايدن بالزيارة التي يرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على رأس وفد الأسبوع المقبل إلى واشنطن لمواصلة مناقشة هذه البرامج.

وأوضح البيان أن بايدن والسوداني جددا التزامهما بضمان عدم تهديد تنظيم "داعش" الشعب العراقي أو الأمن الإقليمي والدولي مرة أخرى.

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بايدن: واشنطن تلتزم باتفاق الإطار الاستراتيجي مع العراق

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