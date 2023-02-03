الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

التطبيع البحريني.. سفير كيان الاحتلال بالبحرين ينضم لاسرة الكتّاب

التطبيع البحريني.. سفير كيان الاحتلال بالبحرين ينضم لاسرة الكتّاب
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

بدأ سفير الكيان الصهيوني في البحرين «إيتان نائيه»، في توسيع نشاطه خارج إطار العمل الدبلوماسيّ، بالانضمام إلى أسرة كُتّاب مقالات الرأي في «صحيفة الأيّام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

العالم-البحرين

ونقل موقع منامة بوست, نشر سفير الكيان أول مقالاته بعنوان " عرب واسرائيليون..مستشفيات وتكنولوجيا"، على خلفيّة التعاون بين «مركز شيبا الطبيّ» في الكيان المحتل، ومستشفى «حمد – الإرساليّة الأمريكيّة» الذي افتتح مؤخرًا في البحرين، وأشار إلى تطبيق الوسائل التكنولوجيّة في مجال الصحّة، من أجل توفير الخدمات الطبيّة عالية الجودة لسكّان البحرين – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ الأطبّاء في المستشفى الأمريكي في البحرين ومستشفى «شيبا»، يعملان لتقديم الخدمات الطبيّة الأفضل بواسطة «منظومة ARC» لتطبيق الابتكارات الطبيّة، والتي تمّ تطويرها في «مستشفى شيبا» – على حدّ قوله.

ورأى أنّ هذا التعاون هو ثمرة من ثمار التّطبيع، وما يعرف باسم «اتفاقيات إبراهيم»، لصالح البحرين والكيان الصهيونيّ وللمنطقة برمّتها – على حدّ زعمه.

روابط ذات صلة

البحرين/الحكم على عدد من المعتقلين بأحكام تصل إلى المؤبد  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'الصحة' الفلسطينية: 224 شهيدا بينهم 53 طفلا خلال 2022

مباحثات بين القاهرة وموسكو حول القمة الافريقية الروسية المقبلة

شاهد.. بالون تجسس صيني يحلق فوق امريكا ويثير رعبها

التطبيع البحريني.. سفير كيان الاحتلال بالبحرين ينضم لاسرة الكتّاب

لبنان محور اجتماع خماسي في باريس الإثنين المقبل

سرايا القدس: هلاك صهيوني رابع متأثرا بإصابته في عملية 'إلعاد'