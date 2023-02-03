التطبيع البحريني.. سفير كيان الاحتلال بالبحرين ينضم لاسرة الكتّاب

العالم-البحرين

ونقل موقع منامة بوست, نشر سفير الكيان أول مقالاته بعنوان " عرب واسرائيليون..مستشفيات وتكنولوجيا"، على خلفيّة التعاون بين «مركز شيبا الطبيّ» في الكيان المحتل، ومستشفى «حمد – الإرساليّة الأمريكيّة» الذي افتتح مؤخرًا في البحرين، وأشار إلى تطبيق الوسائل التكنولوجيّة في مجال الصحّة، من أجل توفير الخدمات الطبيّة عالية الجودة لسكّان البحرين – على حدّ زعمه.

وأضاف أنّ الأطبّاء في المستشفى الأمريكي في البحرين ومستشفى «شيبا»، يعملان لتقديم الخدمات الطبيّة الأفضل بواسطة «منظومة ARC» لتطبيق الابتكارات الطبيّة، والتي تمّ تطويرها في «مستشفى شيبا» – على حدّ قوله.

ورأى أنّ هذا التعاون هو ثمرة من ثمار التّطبيع، وما يعرف باسم «اتفاقيات إبراهيم»، لصالح البحرين والكيان الصهيونيّ وللمنطقة برمّتها – على حدّ زعمه.