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دعوات أممية لانهاء الجمود السياسي في ليبيا

دعوات أممية لانهاء الجمود السياسي في ليبيا
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي على ضرورة أن يرتقي القادة الليبيين إلى مستوى تطلعات الشعب، وأن يتوصلوا إلى توافق وطني ينهي الجمود السياسي، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة هذا العام (2023).

العالم-ليبيا

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, بين باتيلي أن اللقاء جاء في إطار مشاورات المبعوث الأممي المستمرة مع جميع الفرقاء الليبيين لإيجاد مخرج من حالة الجمود السياسي في ليبيا.

أشاد باتيلي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الذي أظهر التزامه الوطني بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة مؤسسات شرعية، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام والحكم الرشيد.

وجدد باتيلي دعوته لكل الأطراف للانخراط بجدية في مسار الحل الوطني وأشار إلى أنه أطلع المنفي على مشاوراته مع المسؤولين في الجزائر وبرازافيل والرباط كما أن المنفي عرض نتائج مشاوراته مع الفاعلين السياسيين.

من جانبه بين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث أفكار جادة لإنجاز الانتخابات في وقت قريب وأهمية المسارات المعززة للاستقرار والداعمة للانتخابات وعلى رأسها المصالحة الوطنية.

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دعوات أممية لانهاء الجمود السياسي في ليبيا

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