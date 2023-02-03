حزب الله: أميركا لا تعنيها مصلحة اللبنانيين

العالم - لبنان

وخلال خطبة الجمعة، اعتير الشيخ دعموش أنَّه إذا كان البعض يُراهن على الخارج ليأتي بالحل المناسب، فطالما أنّ أميركا هي جزء من ماكينة الخارج ولقاءاته حول لبنان، فلن يكون الحل لمصلحة اللبنانيين، ولا أن يكون في لبنان رئيس قوي وشجاع ووطني.

وشدد على أنَّ الأزمة المعيشية اليوم هي الهاجس الأكبر لدى اللبنانيين، حيث إنَّ ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار وإقفال المدارس الرسمية وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء والدواء باتت تضغط على المواطنين بشكل غير مسبوق وتزيد من معاناتهم.

وقال أنَّ الأزمة في تصاعد مستمر مع غياب الحلول واستمرار الحصار الأميركي على البلد، وليس في الأفق بوادر للحل، لأنّ الحل يبدأ بتوافق القوى السياسية، والتوافق حتى الآن مفقود بينها، والحراك السياسي الداخلي لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة ما لم يكن هناك إرادة جديّة لدى الجميع للتفاهم والتوافق والخروج من المأزق.

وختم الشيخ دعموش بالقول: إذا كان الأميركي يعتقد أنَّ بإمكانه بزيادة الضغوط وأخذ البلد للفوضى أن يفرض إرادته على اللبنانيين في الموضوع الرئاسي أو في غيره فهو مخطئ، فصحيح أنَّ الأميركي يحاصر لبنان ويفرض عقوبات ويمنع المساعدات ويضع الفيتوات وبإمكانه تحريك أدوات الفتنة في البلد، لكنه لا يستطيع أن يفرض إرادته على لبنان وأن يفعل فيه ما يشاء.