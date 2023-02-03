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الاستخبارات العراقية تضبط مليون دولار في ديالى معدة للتهريب إلى المحافظات الشمالية

الاستخبارات العراقية تضبط مليون دولار في ديالى معدة للتهريب إلى المحافظات الشمالية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الجمعة، ضبط مليون دولار معدة للتهريب في محافظة ديالى.

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة والتدقيق ، تمكنت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط مليون دولار في سيطرة الغالبية بمحافظة ديالى، كانت معدة للتهريب الى المحافظات الشمالية".

وأضاف البيان، انه "تم ضبط هذه الاموال المهربة من قبل ضعاف النفوس الذين يحاولون تخريب اقتصاد البلد".

وأشار الى ان "وزارة الداخلية مستمرة بالضرب وبيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، كما تحذر من ان مفارزها المنتشرة واليقظة لديها توجيهات حازمة بالقاء القبض على المضاربين وعدم السماح للمتلاعبين بأسعار صرف الدولار بالتجاوز على القانون والتعليمات النافذة".

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