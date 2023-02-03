وزير داخلية تركيا للسفير الأميركي: 'ارفع يديك القذرتين' عن بلدناا!

العالم _ أوروبا

وأضاف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بحسب "haberturk": أن كل سفير أمريكي يأتي إلى تركيا يحاول إيذاءها، قائلا: "أقول للسفير الأمريكي من هنا، أعرف الصحفيين الذين تملي عليهم، ارفع يديك القذرتين عن تركيا، أقول ذلك بوضوح شديد.. ارفع يديك القذرة عن تركيا. أعرف بوضوح ما فعلتموه، وما الخطوات التي اتخذتموها، وكيف تريدون إرباك تركيا. أرفع يديك القذرة، وأزيل تلك الأقنعة المبتسمة.. كل شيء واضح".

وتابع قائلا: "كل سفير أمريكي يسأل كيف يمكنني إيذاء تركيا. لقد كانت هذه واحدة من أكبر مصائب تركيا لسنوات عديدة. إنه يجمع السفراء الآخرين ويحاول تقديم المشورة لهم. يفعلون الشيء نفسه في أوروبا، السفارة الأمريكية تدير أوروبا".

وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت رعاياها، مؤخرا، من خطورة وقوع هجمات إرهابية وسط اسطنبول.

كما حذرت السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي من احتمال وقوع هجمات إرهابية على خلفية حرق مصاحف في أوروبا من قبل اليمين المتطرف. ثم أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية تحذيرا مماثلا، مستشهدة بمعلومات من السفارة الأمريكية.