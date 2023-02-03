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إصابة 3 أفارقة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف باليمن

إصابة 3 أفارقة بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف باليمن
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة مهاجرين أفارقة ، اليوم الجمعة، إثر انفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

العالم- اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام "إصابة ثلاثة مهاجرين أفارقة جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة اليتمة بالجوف لافتا إلى أن المنطقة لا تزال مزروعة بعشرات الألغام".

وأوضح المركز أن "ضحايا مخلفات العدوان في ارتفاع مستمر نظراً لانتشارها الكبير في المناطق السكنية" لافتا إلى أ ضحايا مخلفات العدوان يوم أمس بلغت 8 مواطنين بين شهيد وجريح، حيث استشهد مواطن وأصيب آخر في مديرية الحالي بالحديدة وأصيب ثلاثة أطفال وامرأة في مديرية القبيطة بالضالع، كما أصيبت طفلة ووالدتها في مديرية باقم بصعد".

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