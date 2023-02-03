أبرز الإنجازات العملية الإيرانية في سطور.. +فيديو

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. بعد قيام الثورة الإسلامية، كان تسارع تقدم العلم في إيران إلى درجة أنه أثار قلق الدول المعادية لإيران، حيث سعت هذه الدول الى منع استمرار هذا التسارع من خلال فرض اجراءات الحظر وصولا إلى محاولات التخريب الداخلي.

لقد اعتمدت ايران الثورة، زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة والتعليم بشكل عام كمرحلة أولى من التقدم العلمي، ما ساعدها في الحصول على مراكز علمية رائدة عالميا في مجال نشر المقالات العلمية.

من ضمن هذه الانجازات العلمية الرائدة كانت تقنية النانو أي دراسة الجسيمات على المستوى الذري للتحكم فيها، حيث تتربع ايران في المرتبة السادسة عالميا في هذا المضمار.

وعلى الرغم من اجراءات الحظر والتهديدات الغربية، انضمت إيران إلى صفوف الدول التي لديها دورات وقود نووي، والتي لا يتجاوز عددها 20 دولة.

كما طورات الجمهورية الاسلامية وبجهود ابنائها صناعة الجو فضاء، حتى انضمت أخيرا إلى مجموع 11 دولة فضائية في العالم.

كذلك اثبتت ايران الثورة تقدمها في مجال الطب والعلوم، على الرغم من سعي دول غربية لمنعها من الوصول إلى العلوم والمعدات العالمية في مجال الطب والصحة، حيث جاء التقدم الطبي في فترة انتشار كورونا، وتم بالفعل انتاج العديد من اللقاحات التي اثبتت نجاعتها عالميا في وقف انتشار الفيروس.

هذا وتعد الجمهورية الاسلامية في ايران حاليا واحدة من أفضل عشر دول في العالم في مجال أبحاث الخلايا الجذعية والأولى في المنطقة، حيث حققت إيران إنجازات مثل زراعة نخاع العظام، والجلد وإصلاح أنسجة القلب التالفة وغيرها.

وهذه ليست سوى عدد قليل من الإنجازات، حيث اثبتت ايران الثورة جدارتها والتقدم في مجالات عملية، كالليزر، والإلكترونيات الدقيقة، والروبوتات والأجهزة والبرمجيات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من المجالات التقنية والحيوية والبيئية على مختلف الاصعدة.