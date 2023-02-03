بابا الفاتيكان يصل إلى جنوب السودان من أجل 'رحلة السلام'

العالم- السودان

وعشية وصول البابا (86 عاما)، قُتل 27 شخصا في ولاية "وسط الاستوائية" حيث تقع عاصمة البلاد جوبا، في أعمال عنف متبادلة بين رعاة ماشية وجماعة مسلحة محلية.

ووصل بابا الفاتيكان برفقة رئيس أساقفة كانتربري (أعلى منصب ديني في الكنيسة الأنجليكانية) ومنسق كنيسة أسكتلندا إلى الدولة الأفريقية، على أمل إنعاش عملية سلام تهدف إلى إنهاء عقد من الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف.

ويتفشى العنف في مناطق بجنوب السودان حيث غالبا ما تتحول الاشتباكات الناجمة عن نزاعات محلية على المراعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى اشتباكات دامية، وغالبا ما تساعد سياسة الدولة الدائمة التغير في تفاقم بعض النزاعات المحلية وتأجيج العنف.

وتعود أحداث العنف التي وقعت أمس الخميس إلى انتقام رعاة الماشية بعد تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة مجهولة في وقت سابق.

ويدين نحو نصف سكان جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليونا بالكاثوليكية، كما تعاني هذه الدولة الفتية التي تعدّ من أفقر بلدان العام من حرب أهلية عنيفة.

وفي رحلته الدولية الـ40 منذ انتخابه عام 2013، والخامسة إلى القارة الأفريقية، من المتوقع أن يلقي البابا خطابا في اجتماع مع ممثلين عن السلطات وعن المجتمع المدني ودبلوماسيين، كما سيقيم قداسا قبل عودته إلى روما.