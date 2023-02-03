الصين تقول إنه مدني وخرج عن مساره وواشنطن تلغي زيارة بلينكن لبكين

العالم _ الأميرکيتان

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن زيارة بلينكن للصين تأجلت إلى أجل غير مسمى بعد رصد منطاد للتجسس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) -في وقت سابق- أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق على ارتفاع عال فوق الولايات المتحدة، في حين بحث مسؤولون عسكريون إسقاطه فوق ولاية مونتانا.

وصرّح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر للصحفيين بأن الولايات المتحدة اكتشفت بالون مراقبة يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة حاليا.

وأوضح مسؤول أميركي أن المنطاد حلق فوق شمال غربي الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ نووية إستراتيجية في منشآت تحت الأرض.

وردت بكين بأن المنطاد الذي شوهد في المجال الجوي الأميركي "مدني وخرج عن مساره".

كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أميركيون.

وأضافت ماو أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد.

وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.