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رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب

رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي قادة قوات تيغراي لأول مرة منذ انتهاء الحرب
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الجمعة، بقادة قوات تحرير تيغراي المنافسة للمرة الأولى، منذ انتهاء الصراع المدمر، الذي دام عامين باتفاق سلام عُقد في أواخر العام الماضي.

العالم- إفريقيا

ونشرت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، صورا من لقاء آبي أحمد مع كبار المفاوضين من جانب تيغراي وآخرين.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى الاجتماع وجها لوجه في قسم مجموعة هالالا كيلا، في مشروع كويشا داين، في منطقة داورو بجنوب إثيوبيا.

ولفتت إلى أن آبي أحمد أجرى المحادثات مع أعضاء لجنة تنسيق تنفيذ اتفاق السلام لأول مرة، وأنه خلال المناقشة تم تقييم التنفيذ الجاري لاتفاق السلام، ووضع التوجيهات بشأن القضايا التي تتطلب المزيد من الاهتمام.

وفي سياق متصل، قال السفير رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، على "تويتر"، إن آبي أحمد اتخذ في اجتماع اليوم الجمعة، قرارات بشأن زيادة الرحلات الجوية والخدمات المصرفية إلى منطقة تيغراي الشمالية، إلى جانب قضايا "لتعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين''.

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