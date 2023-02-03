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المنطاد الصيني يتجه نحو قاعدة عسكرية أمريكية حساسة تضم قاذفات شبحية

المنطاد الصيني يتجه نحو قاعدة عسكرية أمريكية حساسة تضم قاذفات شبحية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف السيناتور الأمريكي إريك شميت، أن المنطاد الصيني الذي يحلق في سماء الولايات المتحدة يقترب من قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري الواقعة في وسط البلاد.

العالم-الامريكيتان

ونشر السيناتور شميت ذلك في مدونته على موقع "تويتر".

وقال: "فكرة أن الصين الشيوعية لديها منطاد تجسّس يتجه الآن نحو قاعدة وايتمان الجوية في ميسوري - مسقط رأس القاذفة الشبحية - هي فكرة لا تصدق على الإطلاق."

وأضاف شميت أنه "لا ينبغي لأي أمريكي أن يتحمل هذا الأمر".، داعيا إلى العمل على حماية حدود وسيادة الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، أبلغ في وقت سابق، أنه تم رصد منطاد استطلاع صيني في أجواء الولايات المتحدة، يعتقد أنه لأغراض تجسسية.

وأعلن البنتاغون رفضَ التوضيحاتِ الصينيةِ بشأن المنطاد.

وأبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، نظيره الصيني وانغ يي، أن تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية هو "عمل غير مسؤول، وينتهك سيادة الولايات المتحدة".

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المنطاد الصيني يتجه نحو قاعدة عسكرية أمريكية حساسة تضم قاذفات شبحية

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