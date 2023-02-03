الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
١١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"

إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن إيطاليا وألمانيا ستواصلان تقديم الدعم لأوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا".

العالم-اوروبا

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أثناء زيارتها لبرلين يوم الجمعة، إن "إيطاليا وألمانيا أكدتا في الحال ضمان الدعم السياسي والمالي والعسكري الكامل ليكون بإمكان كييف أن تأخذ حقها في الدفاع عن نفسها".

وأضافت: "نحن سنواصل القيام بالدعم ما دام ذلك ضروريا".

وأشارت إلى أنها ناقشت مع شولتز التعاون بين الحكومتين والمؤسسات بشأن إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل، مضيفة أن "مساعدة أوكرانيا هي الطريقة الوحيدة لإطلاق مفاوضات السلام".

وأكدت رئيسة الوزراء أنها ستزور كييف خلال الأسابيع القريبة القادمة، مشيرة إلى أنه يجب "تكثيف الجهود لإطلاق الحوار".

يذكر أن البرلمان الإيطالي مدد سريان المرسوم بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية عام 2023. وأصدرت الحكومة الإيطالية عددا من القرارات بشأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وتشير وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن الحكومة تحضر قرارا جديدا بشأن تقديم الأسلحة لأوكرانيا، وقد يتضمن صواريخ Aspide الموجهة ومنظومة SAMP-T للدفاع الجوي، التي سيتم توريدها بالتنسيق مع فرنسا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

المانيا توافق على تسليم اوكرانيا دبابات 'ليوبارد 1' من مخزوناتها الصناعية

لافروف يتهم الغرب بدعم اوكرانيا لهذا السبب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"

بلينكن: إرسال منطاد تجسس تصرف غير مسؤول وينتهك سيادتنا

المنطاد الصيني يتجه نحو قاعدة عسكرية أمريكية حساسة تضم قاذفات شبحية

موسكو وبكين تتفقان على التعاون في إطار مجلس الأمن الدولي

تونس..القضاء العسكري يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المعارض 'سيف الدين مخلوف'

إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين برام الله وتحطيم أخرى في بيت لحم