السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"

طهران ترد على تصريحات ماكرون
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "المعادية لإيران" خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العالم-إيران

وأوضح كنعاني قائلا: "إن مجرد اللقاء برئيس وزراء كيان يعتبره العالم تجسيدا لظاهرة الإرهاب المنظم المشؤومة والعنف والقتل وتهجير النساء والأطفال المظلومين في غرب آسيا، بما في ذلك فلسطين، يستحق الإدانة والاستهجان".

وتابع كنعاني: "إن الرئيس الفرنسي وفي الوقت الذي ينتقد الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، يبدو أنه نسي أن الكيان الصهيوني، بامتلاكه عشرات الرؤوس الحربية النووية، لا يتحمل أي رقابة دولية، وبماضيه الأسود في الاحتلال والعدوان العسكري يعد أهم مصدر لتهديد السلام والأمن الإقليمي والدولي".

وأكمل: "بدلا من التعبير عن مخاوف مصطنعة بشأن أنشطة إيران النووية السلمية، والتي تخضع بالكامل لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينبغي على الجانب الفرنسي إبلاغ العالم بكيفية حصول الإرهاب الحكومي الصهيوني على أسلحة نووية".

ووجه كنعاني نصيحة إلى المسؤولين الفرنسيين بتصحيح النهج الخاطئ الحالي والعودة إلى مبدأ الاحترام المتبادل، حتى لا يتسببوا في المزيد من الإضرار بالعلاقات الثنائية.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إنه عقد "أحد أفضل اللقاءات" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتقاربا كثيرا في وجهات النظر.

وأوضح نتنياهو قائلا: "المحادثة كانت جيدة للغاية..تحدثنا عن أشياء ملموسة، وأعرب (ماكرون) عن استعداده للنظر في فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني".

وأشار نتنياهو، الذي وصل إلى باريس وعقد اجتماعا لمدة ثلاث ساعات مع ماكرون، إلى أن هناك "تقاربا كبيرا جدا بين إسرائيل وفرنسا بالطريقة التي نرى بها التهديد الإيراني".

روابط ذات صلة

نتنياهو يرفع سرعة قطار التطبيع الى القصوى..والسودان هدفه التالي

شاهد.. عمليتا القدس تقض مضجع الصهاينة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طهران ترد على تصريحات ماكرون "المعادية لإيران"

الخزانة الأمريكية تهدد تركيا بعقوبات لتعاونها التجاري مع روسيا

إيطاليا وألمانيا تلتزمان بدعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا"

بلينكن: إرسال منطاد تجسس تصرف غير مسؤول وينتهك سيادتنا

المنطاد الصيني يتجه نحو قاعدة عسكرية أمريكية حساسة تضم قاذفات شبحية

موسكو وبكين تتفقان على التعاون في إطار مجلس الأمن الدولي