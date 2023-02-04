رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية

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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: كانت القدرة التي تم إنشاؤها في القطاع النووي أولاً في جامعة طهران والمفاعل 5 ميجاوات والذي بدأ في عام 1967.

وأوضح: عندما حان وقت تركيب معدات هذا المفاعل ، طردوا القوات الإيرانية ولم يسمحوا بنقل المعرفة لطبيعة تكنولوجيا المفاعل وكانت القوى البشرية في ذلك الوقت قد ذكرت هذه المسألة في ذاكرتهم. بعبارة أخرى، كانوا مصممين إلى هذا الحد على أنه لا ينبغي نقل أي تكنولوجيا إلى إيران، لكننا اتبعنا مسارًا صعبًا ومضطربًا مع العديد من التدمير.

وأوضح إسلامي أن جميع مواضيع الطاقة النووية لا يتم تنفيذها من قبل دولة واحدة وحدها وهذه السلسلة مقسمة بين الدول والشركات، قائلا: ولكن بالتعاون والإبداع والجهود التي يبذلها جيل الشباب في منظمة الطاقة الذرية، قمنا ببناء القوة الإيرانية من التعدين والاستكشاف إلى الوصول إلى الكعكة الصفراء وصنع الوقود لمحطات الطاقة.

اكتسبنا العملية النووية بأكملها بما في ذلك المعرفة التقنية

وذكر أن الدولة اليوم في مستوى متفوق في التكنولوجيا النووية، مضيفا: لقد نجحنا اليوم في الحصول على العملية برمتها من المعرفة التقنية والمعدات إلى وضع الطاقة النووية بالخبرات والقدرات التي تم إنشاؤها. اليوم قطار إيران (النووي) يتحرك والتذكرة فقط في أيديهم.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: من حيث الأدوات ، يعتبر بناء وتخزين الوقود النووي قوة وقيمة اقتصادية في آن واحد، كما أنه ينتج قيمة مضافة عالية للبلد الذي يمتلك هذه القدرة.

وتابع إسلامي عن حالة محطات الطاقة النووية في الدولة: لدينا محطة طاقة نشطة بقدرة ألف ميجاوات وثلاث محطات طاقة قيد الإنشاء والمحطتان الثانية والثالثة بجوار محطة الطاقة الأولى.

وأضاف حول حالة إنتاج الأدوية الإشعاعية في البلاد : حتى ما قبل 10 سنوات ، كانت غالبية الأدوية الإشعاعية تستخدم للتشخيص ولكن الآن تم أيضًا تنشيط الجزء العلاجي من الأدوية الإشعاعية ونحن نتحرك في هذا الاتجاه منذ 10 سنوات.

إنتاج 20٪ من كهرباء البلاد من خلال الطاقة النووية

وقال إسلامي حول ضرورة إعداد وتجميع وثيقة استراتيجية في منظمة الطاقة الذرية: هدفنا في هذه الوثيقة هو تحقيق 20٪ من إنتاج الكهرباء في البلاد من خلال الطاقة النووية. كما تغطي هذه الوثيقة البيئة، والطب، والصحة والأمن الغذائي، والمياه والتربة في مجال الإشعاع.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك 3٪ من الطاقة النووية في العالم ، ولكن 25٪ من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجريها إيران وقال: "لم تكن هناك حالة واحدة يقولون فيها إننا انحرفنا عن الطريق السلمي ".

وأشار مساعد رئيس الجمهورية إلى أن الوكالة ملزمة بتوفير التكنولوجيا النووية السلمية للجميع وعليه أن يدعم هذا الموضوع ، لكن موضوع إيران سياسي وبسبب العداء.

الدول الغربية لا تريد إيران مع التكنولوجيا النووية

وقال إن الغرب لا يريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية وقال: "إنهم يقولون أسماء الاتهامات والأماكن التي يسألون عنها منذ عشرين عاما وكانت نتيجة كل هذه الاتهامات اتفاق النووي و أن إيران وافقت على الحد من قدرتها النووية لفترة معينة مقابل رفع العقوبات وإغلاق ملف الاتهامات ، كما حددت كمية اليورانيوم المخصب من أجل بناء الثقة.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: وثيقة خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت القرار رقم 2231 في مجلس الأمن ووفقًا لهذه الوثيقة، تقدم الوكالة تقريرًا عن أداء هذه الوثيقة إلى مجلس المحافظين كل ثلاثة أشهر وإلى مجلس الأمن كل ستة أشهر.

أرسال رسالة إلى المنظمة

وقال مساعد رئيس الجمهورية: لقد احتجنا على الأمور التي تمليها المنظمة والمدير العام وأرسلنا رسالة للمنظمة مفادها أن المفتش الذي تم إرساله مع ممثل الاعلی وقام بزيارة منشآتنا ارتكب خطأ وقدم تقريرًا غير صحيح ولكن قام مدير عام الوكالة بإعلام وسائل الإعلام بهذه القضية.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية على أن ن مستقبل الصناعة النووية الإيرانية مشرق وشبابنا موهوبون ومهتمون ويحبون البلاد.

و أضاف إسلامي: وثيقتنا الاستراتيجية ليست عرضية وهي خطة جادة واستراتيجية و ندعو الشباب المهتمين للدخول في مجال اهتمامهم.