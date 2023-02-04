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اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي

اللواء سلامي يتفقد المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي
السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

تفقد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي المناطق المنكوبة في زلزال مدينة خوي في محافظة آذربايجان غربي (شمال غرب) بعد ان وصل صباح اليوم الى مطار مدينة خوي.

العالم - ايران

وسيطلع اللواء سلامي على سير عمليات الامداد والاغاثة وتقديم الخدمات للمتضررين من الزلزال في هذه الزيارة التفقدية التي تستمر يوما واحدا.

وفي مستهل جولته في مدينة خوي زار اللواء سلامي احد المخيمات التي اقيمت لايواء المنكوبين واصدر اوامره لتحسين الخيم وجعلها أكثر مقاومة للأمطار والمياه.

وكان قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور قد زار يوم امس ايضا مدينة خوي المنكوبة لتفقد متضرري الزلزال والمناطق المنكوبة وتفقد اوضاع الاهالي.

وقد ارسل الحرس الثوري منذ الساعات الاولى من وقوع الزلزال فرق الاغاثة والامداد التابعة لها الى مدينة خوي ، وشملت الآليات الثقيلة والخفيفة والمستشفيات الميدانية والمتنقلة والمطابخ الكبيرة المتنقلة لطبخ الغذاء للمنكوبين بالاضافة الى باقي الاجهزة الخدمية والامنية.

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