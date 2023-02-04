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الولايات المتحدة تشرعن سرقة أموال روسيا وتمنحها لكييف

السبت ٠٤ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

الضغوط على موسكو بشأن الحرب في اوكرانيا بلغت مستوى جديدا؛ أول عملية منح اصول روسية مصادرة لكييف اجازتها وزراة العدل الاميركية في إجراء كانت قد اعتبرته سويسرا غير قانوني ووصفته روسيا بالسرقة.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند:"الإجراء يأتي تماشياً مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل. بتفويض مني سيتم تحويل الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية لتستخدم في إطار دعم الشعب الأوكراني".

وفيما اعلن المدعي العام الاوكراني أندريه كوستين أن المبلغ المحوّل لكييف سيكون لصالح إعادة الإعمار في البلاد، اقر لبنتاغون حزمة مساعدات اميركية جديدة لكييف بقيمة تفوق الملياري دولار.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر:"وزارة الدفاع اقرت حزمة مساعدات جديدة لاوكرانيا تتضمن القنابل صغيرة القطر التي يبلغ مداها ضعفي ما يستخدمه الجيش الأوكراني حاليا ضد القوات الروسية. كما تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ خاصة براجمات هيمارس ومعدات عسكرية أخرى".

واضافة الى هذه المساعدات اعلنت برلين أنها سمحت بإرسال دبابات ليوبارد واحد إلى أوكرانيا بعد موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد اثنين فيما قالت باريس انها وروما ستقدمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض-جو متوسطة المدى تصميمها فرنسي ايطالي من نوع مامبا. امدادات غربية متواصلة تؤكد روسيا انها تشكل مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية فيما تعتبرها ايطاليا كوسيلة ضغط لحل سياسي.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني:"المساعدات التي نقدمها لأوكرانيا تعد الطريقة الوحيدة لجلب اللاعبين الحاليين إلى طاولة المفاوضات. الرئيس زيلينسكي يبحث عن خطة لبدء حوار مع روسيا. هو يعمل من أجل فتح حوار ما".

ميدانيا اعلن الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي في عموم أنحاء البلاد وقال ان روسيا تخطط لهجوم واسع في زابوروجيا جنوباً بحلول الذكرى السنوية الأولى للحرب هذا الشهر. فيما اكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي عدم تخلي كييف عن مدينة باخموت المحاصرة شرقي البلاد التي تشهد معارك شرسة واقرّ بضعف الروح المعنوية في بلاده معرباً عن استيائه من حالة الخمول التي تشهدها بعض المدن.

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شاهد بالفيديو.. الولايات المتحدة تشرعن سرقة أموال روسيا وتمنحها لكييف