تلبية لدعوة الناتو.. وفد أمني عراقي يزور إيطاليا

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وذكر بيان، إن "الوفد التقى خلال ايام الزيارة بقائد العمليات المشتركة الايطالية الفريق اول ركن فرانشيسكو فيجيليولو وفي اليوم التالي بنائب رئيس الاركان الايطالي الفريق كارمن ماسيلو وبعدها مع قائد الشرطة الاتحادية الايطالية (الكاربينيري) الفريق تيولوزي".

وجرى خلال هذه اللقاءات "بحث أطر التعاون وتبادل المعلومات وبناء القدرات للقوات الأمنية العراقية، فضلاً عن مراجعة العمل المشترك بين القوات العراقية والقوات الإيطالية وحلف الناتو".

وعرض الفريق الركن المحمداوي "إيجازاً مفصلاً عن اهم المهام والواجبات التي تقوم بها قيادة العمليات المشتركة العراقية وتنظيمها وقيادتها للمعارك ضد عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للقوات الأمنية والتحديات التي يتطلب تجاوزها ومعالجة ملفاتها".

كما اطلع الوفد على "التجربة الغنية والمميزة للشرطة الاتحادية الايطالية (الكاربينيري) في مهام الامن الداخلي ومكافحة الجريمة المنظمة".

في حين قدم الفريق العامري "إيجاز عن عمل وواجبات قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية ودورها في المعركة ضد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها".

وعلى هامش هذه الزيارة "اطلع الوفد العراقي على عمل وهيكلية الأمن السيبراني الايطالي وأهمية الاستفادة منه لإكمال بناء وقدرات المؤسسات الامنية والمدنية في هذا المجال الحيوي".

الى ذلك "زار الوفد مقر قيادة عمليات الادارة والمراقبة الفضائية والاتصالات ،بالإضافة إلى إحدى القواعد العسكرية لطيران الجيش، كما زار الوفد سفارتي جمهورية العراق في روما والفاتيكان والتقى مع السفراء وتم بحث المواضيع المشتركة ذات العلاقة بالعمل الامني وأفق ومجالات التعاون مع جمهورية إيطاليا".

وقدم الوفد بعد عودته "ورقة تفصيلية عن الزيارة متضمنة اهم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية العراقية والتعاون المشترك مع حلف الناتو والقوات الأمنية الايطالية لتطوير وتعزيز هذه القدرات".